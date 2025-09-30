Белоусов подписал приказ об осеннем призыве срочников на военную службу

«Командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2025 г. на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” (далее Федеральный закон) призыву на военную службу», — говорится в приказе.