Белоусов подписал приказ об осеннем призыве срочников на военную службу

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2025 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.
Текст приказа опубликован в газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда». Согласно указу, подписанному в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным, с 1 октября по 31 декабря нынешнего года в российскую армию предстоит призвать 135 тысяч срочников в возрасте от 18 до 30 лет.
«Командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2025 г. на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” (далее Федеральный закон) призыву на военную службу», — говорится в приказе.
Этим же приказом надлежит «уволить в соответствии с Федеральным законом с военной службы из Вооруженных Сил Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек».