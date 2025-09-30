Что изменится в жизни россиян с 1 октября

С 1 октября 2025 года в России начинает действовать новый пакет законов, который отразится как на повседневной жизни граждан, так и на работе предприятий. Среди ключевых изменений — запуск цифрового рубля для выплаты пенсий и пособий, кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса, а также индексация зарплат бюджетников. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Известий».
Кредитные каникулы для субъектов МСП и самозанятых
С 1 октября 2025 года банки и другие кредитные организации будут обязаны предоставлять самозанятым и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) кредитные каникулы сроком до шести месяцев (закон от 31.07.2025 № 276 — ФЗ). Правило распространяется на кредиты, выданные банками, микрофинансовыми организациями и госкорпорацией ВЭБ РФ. Так, льготный период можно получить в пределах следующих сумм:
• для самозанятых — 10 млн рублей;
• для микропредприятий — 60 млн рублей;
• для малых предприятий — 400 млн рублей;
• для средних предприятий — 1 млрд рублей.
В дальнейшем максимальные лимиты по кредитам будут определяться правительством РФ. Однако воспользоваться данной привилегией смогут не все. Заемщик должен соответствовать ряду требований:
• не находиться в процедуре банкротства, реорганизации или ликвидации;
• не иметь судебного решения о взыскании задолженности или расторжении договора;
• отсутствуют исполнительные документы о взыскании долга или требования к поручителям;
• просрочка по кредиту — не более 30 календарных дней подряд;
• нет оснований для досрочного возврата кредита;
• заемщик не владеет более чем 25% в уставном капитале компаний, которые не относятся к МСП, или наоборот — в его составе нет участников или акционеров с такой долей в организациях вне сектора МСП;
• по договору, для которого запрашиваются каникулы, не действуют льготы, установленные другими федеральными законами.
Заявление о предоставлении кредитных каникул можно направить кредитору способом, предусмотренным договором, а также по почте или вручить лично под расписку.
Долгосрочные сбережения: новые возможности и правила выхода из программы
С 1 октября 2025 года программа долгосрочных сбережений станет доступнее для граждан, ведь теперь присоединиться к ней можно будет через портал «Госуслуги». Для этого достаточно подписать договор с помощью неквалифицированной электронной подписи через сервис «Госключ» или квалифицированной электронной подписи. Нововведение предусмотрено Федеральным законом от 23 мая 2025 года № 124-ФЗ и призвано упростить процедуру участия в программе.
Изменения коснулись не только порядка оформления, но и правил выхода из программы. До сих пор действовало жесткое ограничение. Если гражданин вносил средства, а потом передумывал и закрывал договор, он автоматически лишался права на государственное софинансирование — причем не только по этому договору, но и по всем последующим. То же правило применялось, если человек имел несколько договоров и закрывал хотя бы один из них.
Теперь вводится так называемый период охлаждения, который позволяет расторгнуть договор без потери льгот при условии, что по нему еще не поступали средства государственного софинансирования. Право на господдержку по другим договорам сохраняется. Важно лишь соблюдать установленный срок: закрыть договор необходимо до 1 апреля того года, когда должны были быть начислены средства из бюджета.
Новые правила делают участие в программе более гибким и безопасным. Граждане получают возможность передумать без риска лишиться поддержки государства.
Внедрение цифрового рубля: первые выплаты
С 1 октября 2025 года пенсии и социальные пособия можно будет получать в цифровых рублях. Для этого гражданину необходимо будет дать согласие на открытие счета в данной валюте через мобильное приложение банка.
Пока система будет работать в тестовом режиме, в нее включат только тех, кто решил попробовать получать пенсию в этом формате. В ЦБ заявили, что гарантируют безопасность трансакций.
Индексация зарплат бюджетников
1 октября 2025 года в России состоится плановая индексация зарплат работников бюджетной сферы. Повышение составит 7,6% и закреплено распоряжением правительства № 2071 от 1 августа 2025 года.
Повышение коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных органов власти, а также гражданского персонала воинских частей и подразделений силовых ведомств. Индексация затронет не только базовые оклады и тарифные ставки, но и все надбавки и доплаты, которые рассчитываются от их величины.
При этом учителя, врачи муниципальных поликлиник и воспитатели детских садов в данное повышение не входят, поскольку их зарплаты финансируются из региональных и местных бюджетов. На реализацию федеральной индексации уже зарезервировано более 30 млрд рублей. Это позволит поддержать десятки тысяч работников по всей стране, обеспечив им рост доходов в условиях инфляции.
Электронные справки для пенсионеров
С 1 октября 2025 года пенсионеры смогут получать справки о назначении пенсии в электронном виде. Для этого каждому гражданину присваивается индивидуальный QR-код, подтверждающий его статус и приравненный по юридической силе к бумажному пенсионному удостоверению.
Услуга предоставляется Социальным фондом РФ через портал «Госуслуги». По запросу оператора ЕСИА система передает сведения из государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»: фамилию, имя, отчество (при наличии), СНИЛС, вид пенсии, срок ее установления, а также время и дату формирования данных. На основании этих сведений формируется QR-код, который пенсионер может предъявлять уполномоченным лицам через мобильное приложение «Госуслуги» или распечатать из личного кабинета в формате PDF.
Приказ Минтруда России от 10.03.2025 № 98н закрепляет, что факт назначения пенсии может подтверждаться как традиционным свидетельством пенсионера на материальном носителе, так и в электронной форме. Новая система упрощает процесс получения справок, делает их более доступными и сокращает необходимость личного посещения территориальных органов СФР.
Макропруденциальные лимиты для ИЖС: уменьшение рисков
С 1 октября Банк России впервые вводит макропруденциальные лимиты (МПЛ) для кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости. Летом регулятор отмечал, что в данных сегментах значительная часть выдач приходится на заемщиков с высокой долговой нагрузкой, которые чаще допускают просрочки. Чтобы ограничить наиболее рискованные кредиты, МПЛ устанавливаются на уровне ниже среднерыночных значений, зафиксированных во II квартале 2025 года.
В дальнейшем Банк России планирует постепенно ужесточать лимиты до уровня, характерного для классической ипотеки на первичном рынке и необеспеченных потребительских кредитов.
Заемщикам макропруденциальные лимиты помогают снизить долю рискованных кредитов в общем объеме выдач. По данным Центробанка, во II квартале 2025 года долговая нагрузка выше 80% наблюдалась у 30% заемщиков ИЖС и у 46% заемщиков кредитов под залог недвижимости. В идеале долговая нагрузка, то есть соотношение платежей по кредитам к доходам, не должна превышать 30% — это позволяет заемщику безопасно обслуживать свои обязательства.
Маркировка стройматериалов, косметики и спортивного питания
С 1 октября 2025 года система «Честный знак» начнет работать для новых категорий товаров. Теперь производители и продавцы должны будут наносить уникальные коды на продукцию и передавать данные в государственную систему, чтобы покупатели могли проверить подлинность товара.
Главным нововведением является обязательная маркировка строительных материалов. В соответствии с постановлением правительства от 31.05.2025 № 820, под контроль попадают цемент, бетон, гипс, строительные смеси и растворы.
Кроме того, с октября маркировка станет обязательной для косметики и бытовой химии: декоративных и уходовых средств, зубных паст, маникюрных и педикюрных продуктов. Также с этой даты вводится маркировка спортивного питания.
Продажа немаркированных товарных остатков разрешена до окончания срока годности, а поставка — до 1 мая 2026 года. За нарушение правил предусмотрена ответственность для производителей и импортеров, которые не будут использовать цифровую маркировку.
Обязательная маркировка вводится для борьбы с подделками, повышения качества товаров и контроля налоговых платежей. Система позволяет отслеживать путь каждой единицы товара от производителя до покупателя. Сам потребитель также может отсканировать код с помощью мобильного приложения и получить полную информацию о продукте.
Льготы для беспилотной авиации
С 1 октября начинают действовать новые налоговые послабления для сферы беспилотной авиации. Теперь при ввозе в Россию двигателей, запасных частей и комплектующих для беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) массой от 0,15 до 30 кг не придется платить НДС. Льгота распространяется также на печатные издания и опытные образцы, которые используются при разработке, создании или испытании подобных аппаратов.
Помимо этого, устанавливается нулевая ставка НДС при реализации в странах ЕАЭС беспилотных гражданских воздушных судов указанной массы. Данная мера будет действовать до 31 декабря 2027 года.
Новые правила мониторинга качества ухода за детьми-инвалидами
С 9 октября 2025 года Социальный фонд РФ начнет осуществлять мониторинг качества ухода за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и взрослыми инвалидами с детства 1 группы. Посредством единого портала госуслуг органы СФР будут проводить систематические опросы (не реже одного раза в полгода).
Если будет установлена неудовлетворенность качеством и объемом ухода, указанным лицам будут разъяснять их право на отказ путем подачи соответствующего заявления в СФР (постановление правительства РФ от 09.04.2025 № 472).
Напомним, что гражданину, осуществляющему уход за такими людьми, положена ежемесячная выплата в размере 10 950 рублей, которая была проиндексирована с февраля 2025 года.
Страхование банковских вкладов: операции стали более прозрачными
С 30 октября 2025 года вступает в силу новый закон, который в два раза повышает размер страхового возмещения по рублевым вкладам, удостоверенным сберегательными сертификатами и размещенными на срок более трех лет. Максимальная сумма возмещения для таких вкладов теперь составит 2,8 млн рублей. Для всех остальных видов лимит остается прежним — 1,4 млн рублей (Федеральный закон от 31.07.2025 № 347-ФЗ).
Помимо этого, Центробанк России опубликовал методические рекомендации для банков, в которых обращает внимание на вкладчиков, размещающих на счетах суммы, существенно превышающие их среднемесячный доход. В таких случаях банки должны запрашивать у клиентов документы, подтверждающие источники средств (методические рекомендации от 09.09.2025 № 11-МР).
Данные меры направлены на повышение прозрачности операций и защиту вкладчиков, а также помогают банкам более внимательно оценивать риски при размещении крупных сумм.