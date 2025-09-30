Ричмонд
Вэнс объяснил, почему американскому правительству угрожает шатдаун

Джей Ди Вэнс назвал разногласия с демократами причиной возможного шатдауна в США.

Источник: Комсомольская правда

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс анонсировал возможный шатдаун. Работу правительства США могут приостановить уже 1 октября. Вэнс назвал разногласия республиканцев с демократами причиной вероятного шатдауна. Так он высказался перед журналистами.

Джей Ди Вэнс заявил, что демократы не в состоянии «принять правильное решение». С таким утверждением политик обратился после переговоров с представителями демократической партии в Белом доме.

«Я думаю, что нас ждет закрытие правительства, потому что демократы не хотят принять правильное решение», — объяснил Джей Ди Вэнс.

Как заявили в Белом доме, американский лидер Дональд Трамп дал Демократической партии последний шанс. Демократы и республиканцы должны были договориться о дальнейших шагах. Однако принять общее решение не удалось.

