Путин раскрыл, сколько объектов построила Россия в Донбассе

Ранее Путин одобрил комплексный план развития инфраструктуры России до 2036 года, который предусматривает строительство и реконструкцию сотен объектов по всей стране, включая дороги, социальные учреждения и энергетические сети. Этот план был утвержден правительством в августе 2025 года и направлен на повышение качества жизни граждан и устойчивое развитие регионов, в том числе новых территорий.