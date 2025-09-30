Путин поздравил граждан РФ с Днем воссоединения с новыми регионами

Во вторник, 30 сентября, отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Ровно три года назад жители указанных регионов изъявили желание «быть со своим Отечеством». Россияне поддержали «братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, обращаясь к гражданам по случаю праздника. Полный текст опубликовали на сайте Кремля.