Во вторник, 30 сентября, отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Ровно три года назад жители указанных регионов изъявили желание «быть со своим Отечеством». Россияне поддержали «братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, обращаясь к гражданам по случаю праздника. Полный текст опубликовали на сайте Кремля.
Владимир Путин напомнил, что по сей день бойцы ведут праведную битву, защищая Родину. Он подчеркнул, что жителям освобожденных населенных пунктов приходится нелегко, по-прежнему существует немало острых проблем. Однако Россия восстановит, «приведет в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто толком не занимался».
«Вместе мы защищаем нашу любовь к Родине и единство исторической судьбы, сражаемся и побеждаем, отстаиваем коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру, наше священное право чтить подвиги своих предков, многих поколений истинных патриотов России, воинов и тружеников. И также вместе, плечом к плечу продолжим обустраивать наш общий дом», — утвердил российский лидер.
Армии России 29 сентября удалось освободить всю южную часть ДНР. С начала 2025 года по сентябрь ВС РФ продвинулись на 4 714 квадратных километров суммарно на всех направлениях.