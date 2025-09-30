Путин поздравил жителей Донбасса и Новороссии с воссоединением

Владимир Путин отметил, что воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией — это возрождение наших исконных, исторических русских земель.
Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Поздравление главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДень воссоединения Донбасса и России 30 сентября: когда и как отмечают, история, поздравления.
«Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили свое будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение — быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда», — говорится в поздравлении главы государства. Президент отметил, что сегодня Россия защищает этот выбор, а жители страны вместе преодолевают испытания, отстаивая «коренные национальные интересы, общую память и ценности».
В обращении Владимир Путин отметил, что жителям территорий предстоит решить немало сложных задач, среди которых он выделил вопросы водоснабжения, доступности медицины и восстановления инфраструктуры. Президент сообщил о реализации масштабной программы социально-экономического развития этих регионов: с 2022 года построено и отремонтировано более 23,5 тысячи объектов, в том числе жилые дома, школы и медицинские учреждения. Также обновляются энергетика, связь, транспортная система, модернизировано свыше 6,3 тысячи километров автодорог.
Президент выразил уверенность, что все поставленные задачи будут решены, а Донбасс и Новороссия смогут реализовать свой промышленный, аграрный, научный и культурный потенциал. В завершение поздравления Владимир Путин отдельно поблагодарил российских военных за «верность Родине» и выразил уверенность в обеспечении безопасности страны.
В период с 23 по 27 сентября 2022 года на территориях новых субъектов состоялись референдумы по вопросу воссоединения с Российской Федерацией. Согласно официальным данным, подавляющее большинство участников поддержали вхождение в состав РФ: в Донецкой Народной Республике — 99,2%, в Луганской Народной Республике — 98,4%, в Запорожской области — 93,1%, в Херсонской области — 87%. В 2023 году Владимир Путин предложил учредить День воссоединения РФ с новыми регионами, пишет «Национальная Служба Новостей».