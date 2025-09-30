Путин поздравил жителей Донбасса и Новороссии с воссоединением

«Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили свое будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение — быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда», — говорится в поздравлении главы государства. Президент отметил, что сегодня Россия защищает этот выбор, а жители страны вместе преодолевают испытания, отстаивая «коренные национальные интересы, общую память и ценности».