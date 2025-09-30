В Генштабе отметили рост среднего возраста призываемых на военную службу

«В последнее время отмечается увеличение среднего возраста граждан, призванных на военную службу. Связано это с тем, что всё больше ребят используют право на отсрочку от призыва для получения среднего профессионального или высшего образования после окончания школы. Что касается призывников, направляемых на военную службу непосредственно после завершения обучения в школе, то их число не превышает 5%», — сказал Бурдинский в интервью газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда».