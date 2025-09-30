Особняк за 50 млн на службе Родине. Как полковник Бусыгин обзавёлся генеральской недвижимостью

Шесть миллионов за «покровительство»: в чём обвиняют Бусыгина.
В последних числах сентября 2025 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был арестован бывший начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии полковник Александр Бусыгин.
Расследование проводилось ФСБ и Главным управлением собственной безопасности Росгвардии. Как утверждает следствие, в 2023 году между ведомством и расположенной в Нижегородской области дзержинской швейной фабрикой «Русь» сроком на один год был заключён госконтракт на поставку гигиенических средств.
По версии следствия, Александр Бусыгин, в тот момент занимавший должность начальника управления, осуществлял надзор за выполнением условий контракта и получил от коммерсантов «за общее покровительство при исполнении государственных контрактов» 6 млн рублей. В итоге госконтракты так и не были выполнены — и государство понесло убытки. Других подробностей дела нет, однако практика показывает, что тыловики вымогают откаты за получение выгодных госконтрактов. В какой-то момент чиновники наглеют и запрашивают всё больше и больше, поэтому коммерсанты их сдают спецслужбам.
Согласно ч. 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), Бусыгину грозит до 15 лет лишения свободы. Среди высокопоставленных представителей МО и других силовых ведомств он стал уже далеко не первым фигурантом уголовных дел, заведённых по этой статье в течение последних трёх лет.
Полковник с генеральским достатком: как жил Александр Бусыгин.
Александру Бусыгину 46 лет, он постоянно зарегистрирован в Ростовской области. Его двухэтажный кирпичный жилой дом площадью 230 квадратов, гараж на три машины плюс гостевой дом с баней, расположенный в глубине участка, находятся в хуторе Камышеваха Аксайского района Ростовской области.
Это почти городская черта — хутор примыкает к областной столице. Кстати, именно там прошли обыски, видео которых опубликовал Следственный комитет. Цены на соседние коттеджи примерно той же площади стартуют от 30 млн рублей. И это просто коробки без ремонта и дополнительных построек — стоимость обжитых особняков колеблется в районе 50 млн рублей.
Это не единственная недвижимость, зарегистрированная на Бусыгина. У него ещё была квартира в самом Ростове-на-Дону. Она находится в десятиэтажке на улице Турмалиновской — это в Ворошиловском районе, совсем рядом с центром города. На третьем этаже высотки в его собственности были 82 с лишним жилых квадрата стоимостью около 10 млн рублей.
Кстати, здесь же была и двушка площадью 51 квадратный метр, владелец продал её в 2020 году.
Кроме того, Бусыгин регистрировался и в Московской области — в Наро-Фоминске. Впрочем, судя по адресам, это было служебное жильё на территории частей Росгвардии.
В Сети об Александре Бусыгине информации практически нет, однако Life.ru выяснил, что ранее начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии служил в Северо-Кавказском окружном управлении материально-технического снабжения МВД.
До середины 10-х — по крайней мере, официально — служащий вёл относительно скромный образ жизни — передвигался на Ford Focus, а ранее и вовсе на бордовой «девятке».
Интересно, что по адресу на Турмалиновской в одной квартире с ним регистрировалась некая Кристина. Она же появлялась в Наро-Фоминске, а сейчас живёт в престижном районе Москвы — между проспектом Ленина и Воронцовским парком — на улице Новаторов. В кирпичной новостройке по адресу находится однушка площадью 36 квадратов.
За что задержали коллегу Бусыгина — Валерия Голоту.
В тот же день по подозрению в получении взятки был задержан 58-летний начальник Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия — Алания генерал-майор полиции Валерий Голота. Руководить управлением он приехал из Ставропольского края в 2021 году. В управлении уже прошли обыски, вместе с Голотой были задержаны и ряд его подчинённых.
Валерий Голота во внутренних войсках служит с 1990 года. Часто ездил в командировки в горячие точки Северного Кавказа, много времени прослужил в Чечне, возглавлял там сводный отряд ОМОН УТ МВД России по СКФО. В Минеральных Водах генерал владеет квартирой площадью 70 квадратов, а также жилым домом на хуторе Красный Пахарь. Двухэтажный особняк располагается на участке 6 соток. Официально в последнее время у служивого были две машины марки Nissan: Qashqai и X-Trail.