Особняк за 50 млн на службе Родине. Как полковник Бусыгин обзавёлся генеральской недвижимостью

По версии следствия, Александр Бусыгин, в тот момент занимавший должность начальника управления, осуществлял надзор за выполнением условий контракта и получил от коммерсантов «за общее покровительство при исполнении государственных контрактов» 6 млн рублей. В итоге госконтракты так и не были выполнены — и государство понесло убытки. Других подробностей дела нет, однако практика показывает, что тыловики вымогают откаты за получение выгодных госконтрактов. В какой-то момент чиновники наглеют и запрашивают всё больше и больше, поэтому коммерсанты их сдают спецслужбам.