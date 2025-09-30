Глава МО Белоусов приказал начать осенний призыв и уволить отслуживших срочников

Министр обороны России Андрей Белоусов отдал приказ о начале осенней призывной кампании. Она продлится до декабря 2025 года. Андрей Белоусов также распорядился уволить уже отслуживших срочников. Соответствующий документ опубликовали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Глава МО приказал командующим войсками военных округов обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов России и органами местного самоуправления проведение призыва на срочную службу. К ней будут привлечены граждане в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», уточняется в заявлении.
«Приказываю уволить в соответствии с Федеральным законом с военной службы из Вооруженных Сил Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях», — сказано в документе.
В России 30 сентября празднуют День воссоединения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. В связи с этим глава государства Владимир Путин обратился к гражданам страны.