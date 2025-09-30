Глава МО Белоусов приказал начать осенний призыв и уволить отслуживших срочников

Глава МО приказал командующим войсками военных округов обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов России и органами местного самоуправления проведение призыва на срочную службу. К ней будут привлечены граждане в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», уточняется в заявлении.