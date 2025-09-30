Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МО Белоусов приказал начать осенний призыв и уволить отслуживших срочников

Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2025 года на военную службу.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны России Андрей Белоусов отдал приказ о начале осенней призывной кампании. Она продлится до декабря 2025 года. Андрей Белоусов также распорядился уволить уже отслуживших срочников. Соответствующий документ опубликовали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Глава МО приказал командующим войсками военных округов обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов России и органами местного самоуправления проведение призыва на срочную службу. К ней будут привлечены граждане в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», уточняется в заявлении.

«Приказываю уволить в соответствии с Федеральным законом с военной службы из Вооруженных Сил Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях», — сказано в документе.

В России 30 сентября празднуют День воссоединения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. В связи с этим глава государства Владимир Путин обратился к гражданам страны.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше