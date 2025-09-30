Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о пустующих квартирах на Крайнем Севере

Тем временем, в Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за третий квартал 2025 года выросла на 11,4%, достигнув 43,3 тысячи рублей в месяц. Московские однушки также подорожали — на 4,7%, до 58 117 рублей в месяц, подмосковные — на 2,3%, до 36 498 рублей. В среднем по всем 70 городам однокомнатное жильё прибавило за III квартал 5,6% и теперь стоит 28 051 рубль в месяц.