Сделать кино снова великим?

Сразу оговорюсь, что все написанное ниже — просто предположения и размышления, потому что в своем заявлении о 100%-х пошлинах на фильмы, сделанные за пределами США, президент Дональд Трамп не дал никакой конкретики. Неясно, касается ли это сериалов или только фильмов. Непонятно, считаются ли сделанными не в США картины, у которых американские продюсеры, заказывающие продукт, скажем, для Netflix. Облагаются ли пошлинами фильмы, которые как бы и не завозят, потому что они находятся в международной библиотеке глобальных сервисов, но доступны и на территории США.
Есть ощущение, что Трамп имел в виду то, что находится на поверхности, а именно — что голливудские студии существенную часть производства переносят на другие территории. Туда, где дешевле снимать, где выгоднее делать пост-продакшн. Где ниже зарплаты, где нет бастующих гильдий и строгих пост-ковидных правил. Где полно местных специалистов и оборудования, которые позволяют создавать суперзрелищный, но и конкурентный продукт. Не стоит забывать, что общий тренд в мире — люди меньше ходят в кино, особенно если фильм не становится событием, поэтому риски высоки и надо оптимизировать затраты.
Возьмем хиты этого года. Лидер «домашнего» проката «Майнкрафт» снимался в Новой Зеландии и Канаде. Это значит, что туда поехали основные актеры и члены группы, а все остальное продюсеры нашли на местах. Команда такого проекта — сотни человек, достаточно посмотреть титры в конце, чтобы убедиться, как много людей нужно для работы. Бюджет фильма составил $150 млн, а если бы он снимался в Калифорнии, цена была бы существенно выше.
Как сильно выше — это вопрос сложный, учитывая то, что Канада и Новая Зеландия, как и многие другие страны, создают льготные условия, могут вернуть производителю часть средств в обмен на рабочие места. Поскольку фильм будет показываться и там, съемки становятся и дополнительной бесплатной рекламой. Да и журналистов в пресс-туры туда привезти будет дешевле, чем в Калифорнию. «Супермен» частично снимался в Норвегии. «Мир Юрского периода: Возрождение» — это Таиланд, Мальта, Великобритания. «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — Великобритания и Испания.
Понятно, что если посмотреть на процесс глазами бизнесмена, не вдаваясь в детали, то это вывод бизнеса за границу. И получается, что Голливуд, один из символов американской культуры, не хочет работать с американской экономикой. И если задавить этот процесс пошлинами, то американцам вернутся рабочие места, зарплаты, аренда. Голливуд снова станет чисто американским, и Калифорния расцветет.
Но последствия могут быть совершенно иными. В этом году всего восемь фильмов в североамериканском прокате (США + Канада, то есть на самом деле двойной рынок) собрали больше $200 млн. Возьмем тот же «Мир Юрского периода». У него дела идут словно бы неплохо, в национальных кинотеатрах он заработал 340 млн при бюджете примерно $220 млн, а в мировом прокате ситуация еще лучше, там более $850 млн. Но в таких блокбастерах затраты на маркетинг обычно равны или превышают бюджет. Получается уже $440 млн (на самом деле, конечно, больше). Если бы фильм снимался в США, бюджет был бы выше — точных цифр тут нет, но совершенно ведь очевидно, что даже уровень зарплат тайских сотрудников и членов американских киногильдий несколько разный. И аренда оборудования, и разрешения на съемку, и реквизит, и транспортные расходы…
И вот, допустим, снимать за рубежом становится невыгодно. Станет ли Universal Pictures искать больше денег на то, чтобы сделать втридорога фильм того же качества в США? А зачем, если он тогда может принести убытки, ведь люди в кино ходят с каждым годом все меньше? Тогда не будет денег на то, чтобы и дальше делать блокбастеры прежнего уровня, придется, видимо, переходить на бытовые комедии. А как же поступит Universal Pictures? Сделает картину за те же деньги, но менее технологично, зрелищно, с неизвестными и низкооплачиваемыми артистами? Но тогда публика на это кино просто не пойдет, останется дома.
Дональд Трамп мог бы сказать: да, понятно, что кинопродукт должен становиться более качественным и зрелищным, а у американцев должны быть рабочие места, так что давайте мы вам сделаем налоговые льготы или вообще каникулы, добавим внушительные рибейты (когда регион возвращает продюсерам деньгами часть затраченных средств), построим новые кинотеатры за счет государства, чтобы туда на фильмы шли люди. Выкупим часть билетов на фильмы, которые произведены в США, чтобы стимулировать прокатчиков. В общем, давайте поможем индустрии, которая за несколько лет пережила несколько тяжелых кризисов подряд.
Вместо этого американский президент фактически заявляет, что сделает кинопроизводство невыгодным. Проиграют студии, проиграют кинотеатры, проиграют зрители. Последние еще и недополучат кинотеатральный контент, потому что из-за пошлин сузится репертуар, оттуда уйдут многие зарубежные картины, хотя это коснется прежде всего крупных городов и интеллектуальных центров, где этот контент востребован.
В этом году японский «Истребитель демонов» принес американским кинотеатрам $118 млн, это не очень большой, но существенный процент от общей кассы, и эти деньги пошли на аренду помещений, ремонт и закупку оборудования, зарплату персоналу, закупку новых фильмов. С новой пошлиной ничего этого не будет, и не стоит думать, что какая-то чисто американская картина эти $118 млн соберет вместо упомянутого аниме. Залы могут просто остаться пустыми.
Сила американской киноиндустрии всегда была в ее глобальных масштабах, это позволяло и позволяет создавать лучший продукт для миллиардов зрителей и поддерживать систему противовесов, где, в том числе, провалившийся на родине фильм может выстрелить за пределами США и позволить студии дальше делать кино. Стоит прикрыть границы с одной стороны, они могут закрыться в ответ и с другой, и тогда Голливуд окажется в западне, из которой будет очень трудно выбраться.
Автор — кинокритик, редактор отдела культуры «Известий», кандидат филологических наук.
