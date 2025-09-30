Новый утильсбор с ноября 2025: Какие машины подорожают и какую иномарку вы уже не потянете

Даже если вы не водитель или только планируете им стать, то, скорее всего, уже слышали, что с 1 ноября 2025 года потенциальных покупателей автомобилей может ждать существенное повышение цен в связи с кратным увеличением утилизационного сбора. Речь идёт об автомобилях мощностью более 160 л. с. Этот шаг правительства потенциально приведёт к довольно значительному удорожанию иномарок самого разного сегмента — от относительно бюджетных Hyundai и Skoda до Mercedes-Benz, Audi, BMW, Toyota. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как именно изменится расчёт утильсбора, как вырастут цены на машины и реально ли будет вообще купить авто зарубежного производства.