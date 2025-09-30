Омбудсмен Солтаев хочет подать апелляцию по делу устраивавшего драки подростка

Защита одного из осужденных за драки с несовершеннолетними в Москве в 2023 году Муслима Мурдиева планирует подать апелляцию, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. Его слова цитирует РИА Новости.
Напомним, что резонансное дело произошло в октябре 2023 года. Тогда представители московского СК РФ установили, что несколько несовершеннолетних парней специально провоцировали массовые драки с незнакомцами. Свои стычки они снимали на видео и выкладывали в соцсети. Так, по данным ведомства, ряд инцидентов были зафиксированы на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в Химках. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам хулиганства, а также были задержаны пятеро несовершеннолетних.
Позднее Савеловский суд столицы вынес приговор Муслиму Мурдиеву — год и одиннадцать месяцев лишения свободы. Защитник Мурдиева Солтаев сегодня заявил, что его сторона планирует направить апелляционную жалобу.
«Обязательно будем подавать апелляционную жалобу в вышестоящий суд», — сообщил Солтаев в беседе с журналистами.
Подчеркивается, что Мурдиев уже отбыл под домашним арестом 11,5 месяцев. Таким образом, в заключении ему останется провести год.
