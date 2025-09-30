Путин: в программу возрождения Донбасса включилась вся Россия

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиян с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с РФ, он прочеркнул, что речь идёт об историческом событии.
«Дорогие друзья! Уважаемые граждане России! Сердечно поздравляю вас с праздником, с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с нашей большой сплочённой страной. Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили своё будущее», — сказал Путин в видеообращении.
Он отметил, что Путин жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской сделали мечту реальностью, они вернулись в родную семью. В настоящее время вся страна включилась в программу возрождения исторических русских земель.
«Развёрнута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути — возрождения наших исконных исторических русских земель. В неё включилась вся страна, все регионы России», — заявил президент РФ, а также добавил, что РФ является великой и независимой страной, которая преодолеет все испытания.
Напомним, 30 сентября 2022 года в состав Российской Федерации вошли территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сообщалось, что четыре новых российских региона, согласно решению президента РФ Владимира Путина, стали частью Южного военного округа.