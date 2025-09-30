Путин: в программу возрождения Донбасса включилась вся Россия

«Дорогие друзья! Уважаемые граждане России! Сердечно поздравляю вас с праздником, с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с нашей большой сплочённой страной. Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили своё будущее», — сказал Путин в видеообращении.