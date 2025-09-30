Будущее наступило: Нейросетевая актриса Тилли Норвуд готова заменить голливудских звёзд

По словам разработчиков из студии Xicoia, нейросетевая актриса Тилли Норвуд уже вызвала интерес у агентов, которые «выстраиваются в очередь», чтобы представлять её интересы.
Создатели актрисы отмечают, что киностудии и медиакомпании активно внедряют новые технологии в процесс создания контента. В ближайшие месяцы ожидаются громкие анонсы проектов, в которых будет использована эта инновационная технология.
«Мы хотим, чтобы Тилли стала следующей Скарлетт Йоханссон или Натали Портман, в этом и заключается цель нашей деятельности», — заявила глава продюсерской компании Particle 6 Эллен ван де Вельден.
Если подписание контракта состоится, Тилли Норвуд станет одной из первых ИИ-актрис, представленной профессиональными агентами. Нейросетевая актриса уже дебютировала в комедийном скетче, о чём сама сообщила в своих социальных сетях.
«Не могу поверить, это моя первая роль. Я стартовала в AI Commissioner — в новом комедийном скетче о будущем телевидения, спродюсированным студией Particle6 Productions», — написала Норвуд.
Ранее заместитель главы думского комитета по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что в будущем ИИ может использоваться лишь как помощник для анализа данных или составления справок. В то же время он исключил возможность замены депутатов искусственным интеллектом. Парламентарий подчеркнул, что принятие решений государственного уровня требует человеческого подхода, а ИИ лишён способности расставлять приоритеты и понимать стратегические цели. Сегодня даже в роли ассистента нейросети демонстрируют несовершенство: путаются в источниках, ссылаются на устаревшие законы или фейковую информацию.
