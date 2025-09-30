Будущее наступило: Нейросетевая актриса Тилли Норвуд готова заменить голливудских звёзд

Ранее заместитель главы думского комитета по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что в будущем ИИ может использоваться лишь как помощник для анализа данных или составления справок. В то же время он исключил возможность замены депутатов искусственным интеллектом. Парламентарий подчеркнул, что принятие решений государственного уровня требует человеческого подхода, а ИИ лишён способности расставлять приоритеты и понимать стратегические цели. Сегодня даже в роли ассистента нейросети демонстрируют несовершенство: путаются в источниках, ссылаются на устаревшие законы или фейковую информацию.