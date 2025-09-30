В России сделали заявление по разблокировке Instagram* и Facebook*

Россияне не нуждаются в разблокировке Instagram* и Facebook*. Даже в будущем не обязательно предоставлять к ним доступ на территории РФ. Такое мнение выразил глава союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Он заявил, что разблокировка указанных соцсетей не является полезным решением. Эксперт добавил, что в России существует множество альтернатив. По его мнению, многим странам остается только «сдаться» Западу или «присоединиться» к отечественным платформам.
«Зависимость от иностранных технологий и контента, значительная часть которого на этих площадках специально генерируется для подрыва нашей внутренней стабильности и экономики, ни к чему хорошему не приведет», — подытожил Валерий Корнеев.
В России разработали и успешно запустили госмессенджер MAX. Американский эксперт Джозеф Шуцман рассмотрел его как серьезную заявку РФ на построение собственной, полностью защищенной цифровой экосистемы.
*- принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.