Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России сделали заявление по разблокировке Instagram* и Facebook*

Валерий Корнеев призвал оставить заблокированными Instagram* и Facebook*

Источник: Комсомольская правда

Россияне не нуждаются в разблокировке Instagram* и Facebook*. Даже в будущем не обязательно предоставлять к ним доступ на территории РФ. Такое мнение выразил глава союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Он заявил, что разблокировка указанных соцсетей не является полезным решением. Эксперт добавил, что в России существует множество альтернатив. По его мнению, многим странам остается только «сдаться» Западу или «присоединиться» к отечественным платформам.

«Зависимость от иностранных технологий и контента, значительная часть которого на этих площадках специально генерируется для подрыва нашей внутренней стабильности и экономики, ни к чему хорошему не приведет», — подытожил Валерий Корнеев.

В России разработали и успешно запустили госмессенджер MAX. Американский эксперт Джозеф Шуцман рассмотрел его как серьезную заявку РФ на построение собственной, полностью защищенной цифровой экосистемы.

*- принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.