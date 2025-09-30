Женщина в Китае погибла после того, как наступила на бутылку

В китайском городе Ханьчжоу 52-летняя женщина погибла после того, как наступила на бутылку с плавиковой кислотой во время вечерней прогулки. Об этом сообщает South China Morning Post.
Инцидент случился 9 сентября, когда женщина по фамилии Ту гуляла по холмистой местности. Она наступила на бутылку, содержащую фтористоводородную кислоту — вещество, способное растворять стекло, камень и многие металлы. Из-за контакта с кислотой у нее быстро развился отек ноги, и женщина не смогла добраться домой, сразу отправившись в больницу.
Медики диагностировали у нее тяжелый электролитный дисбаланс, который привел к отказу органов. Несмотря на усилия врачей, шансы на спасение были минимальны. Женщина скончалась через пять дней после госпитализации от сердечной и легочной недостаточности.
Полиция обнаружила на месте происшествия еще две бутылки с кислотой. Выяснилось, что их оставил уборщик, работавший в этом районе до 2015 года. Подозреваемый задержан, ему грозит до семи лет лишения свободы за халатное обращение с опасными веществами, говорится в статье.
