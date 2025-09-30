Женщина в Китае погибла после того, как наступила на бутылку

Полиция обнаружила на месте происшествия еще две бутылки с кислотой. Выяснилось, что их оставил уборщик, работавший в этом районе до 2015 года. Подозреваемый задержан, ему грозит до семи лет лишения свободы за халатное обращение с опасными веществами, говорится в статье.