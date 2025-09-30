Ненависти врага мы противопоставляем собственное чувство долга

— Соль в том, что сложно воспитать взрослых и сформировавшихся людей. Но любого человека надо поставить в такие условия, чтобы он наравне с остальными бойцами был достойным членом общества. Если человек нарушает дисциплину, его надо бить по самому больному — по карману. Если человек не понимает и таких мер воздействия, то ему грозит гауптвахта, то есть дисциплинарный арест. И это помимо крупного денежного штрафа. Также за незначительные проступки возможны и другие наказания, такие как исправительные работы. Также можно понизить в звании, в должности. В конце концов, горизонтальные связи есть не только у бойцов, но и у офицеров, и нарушителя можно перевести в другое подразделение. Там он также будет исполнять свои обязанности на благо Родины, но они будут менее комфортные.