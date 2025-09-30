Ненависти врага мы противопоставляем собственное чувство долга

Замполит одного из батальонов 71-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группы войск «Днепр» с позывным «Ящер» — кадровый офицер. Он рассказал спецкору «Вечерней Москвы» о том, почему нацизм — путь в один конец.
— Что привело тебя в армию?
— Я кадровый офицер, окончил МосВОКУ. В свое время учился на инженера-энергетика, но потом пошел в военное училище, потому что знал, что там получу академический уровень понимания того, как правильно и грамотно защищать Родину. А так как все наши семьи живут в России, как бы тяжело нам ни было выполнять свою работу, чтобы обеспечить их безопасность, это должно быть сделано. И сделано хорошо. И какая бы сложная работа ни была — кто-то должен ее выполнить.
— Расскажи немного о своем боевом опыте в зоне СВО.
— Я считаю, что мой боевой опыт довольно скромен. Да, в 2022 году я побывал в паре огневых контактов, где я воевал «на ногах» и выполнил несколько задач, когда я руководил ротой или батальоном.
— Какой работой тебе приходится заниматься как замполиту?
— Наши женщины — матери и жены — очень любят и ждут своих мужчин домой и часто говорят: «Вы тут все герои!» На самом деле это немного не так. И на фронте попадаются люди, не соответствующие гордому званию героя. Тем бойцам, которые честно исполняют свой долг, я стараюсь создать условия, чтобы они могли нормально делать свою работу. А также поддерживаю в подразделении должный уровень дисциплины.
— Какие меры приходится применять к нарушителям?
— Соль в том, что сложно воспитать взрослых и сформировавшихся людей. Но любого человека надо поставить в такие условия, чтобы он наравне с остальными бойцами был достойным членом общества. Если человек нарушает дисциплину, его надо бить по самому больному — по карману. Если человек не понимает и таких мер воздействия, то ему грозит гауптвахта, то есть дисциплинарный арест. И это помимо крупного денежного штрафа. Также за незначительные проступки возможны и другие наказания, такие как исправительные работы. Также можно понизить в звании, в должности. В конце концов, горизонтальные связи есть не только у бойцов, но и у офицеров, и нарушителя можно перевести в другое подразделение. Там он также будет исполнять свои обязанности на благо Родины, но они будут менее комфортные.
— А как дело обстоит с позитивной стороной твоей работы?
— На мне также лежат награждения личного состава. Я говорю о подаче документов в вышестоящие инстанции о присвоении очередного звания или награды. Заполняю необходимые бумаги и иногда ходатайствую за особо отличившихся бойцов. Ведь я провожу много времени с личным составом и понимаю, кто этого реально заслуживает.
У нас в стране был кризис нравов, и я ощутил это на себе. В 2022 году я спросил у одного солдата: «Кто такой Василий Теркин?» И он не мог ответить на этот вопрос. Я считаю, что это происходит, потому что у нас в стране пока не очень налажена военно-политическая работа. А тогда, в 1990-е и 2000-е годы, многие не ознакомились с героями своего народа. А если человек не знает этих героев — какой у него будет морально-нравственный ориентир, чтобы стремиться в жизни к чему-то высокому?
— А почему это так важно?
— Если у человека есть осознание, что здесь он находится для защиты своей Родины, он, даже если раньше ничего не умел, освоит все необходимые навыки. И он одержит в бою верх. Боевая действительность показала: расстояние огневого контакта уменьшилось с 400, как это считалось ранее, до 200 и меньше метров. А часто приходится работать вплотную. В ближнем же бою побеждает тот человек, у которого выше уровень морали. Чем ближе ты к врагу, тем меньше тебе нужно технологических приспособлений, чтобы его убить.
В украинской 3-й штурмовой бригаде (бывший «Азов» — признан в России террористической организацией. — «ВМ») служат идейные радикальные нацисты. И они используют свою преступную идеологию как оружие, причем достаточно эффективное. Но это дорога в один конец. Созидать с ее помощью невозможно. Мы же после войны собираемся и дальше строить свою жизнь, делать жизнь государства, включая новые территории, лучше. Поэтому их ненависти мы противопоставляем любовь к Родине и чувство долга.
— Что бы ты сказал тем людям, которые хотят заключить контракт с Минобороны?
— У нас в батальоне уровень подготовки, который мы даем бойцам, по сравнению с 2022 годом — это просто небо и земля. Сейчас боец обеспечивается всеми знаниями, навыками, а также оборудованием, которые позволяют ему не совершать ежедневные подвиги, а эффективно выполнять работу. За которую также положены и госнаграды.