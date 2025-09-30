Белоусов подписал приказ о призыве в армию и об увольнении отслуживших срочников

Согласно приказу, командиры войск военных округов и военные комиссары обязаны совместно с региональными органами власти и местными администрациями организовать призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву по закону «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года.