Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов подписал приказ о призыве в армию и об увольнении отслуживших срочников

Министр обороны РФ Андрей Белоусов утвердил приказ о проведении призыва граждан на военную службу с октября по декабрь 2025 года. Документ также предусматривает увольнение военнослужащих, проходивших службу по призыву с прошлого года. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Согласно приказу, командиры войск военных округов и военные комиссары обязаны совместно с региональными органами власти и местными администрациями организовать призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву по закону «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года.

С военной службы подлежат увольнению солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок службы которых по призыву истёк. Приказ необходимо объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.

Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу, который пройдёт с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Согласно тексту указа, в ходе осенней призывной кампании на военную службу планируется призвать 135 000 граждан Российской Федерации. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше