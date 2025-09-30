Новые размеры страховых пенсий и пособий: как они увеличатся в январе 2026 года

Стоит напомнить, что в середине 2022 года для пенсионеров сделали досрочную прибавку из-за резкого роста цен, вызванного введенными в отношении Москвы санкциями. С 1 января 2025 года пенсии подняли на 7,3%. Однако инфляция оказалась выше — 9,5%. Государство компенсировало недостающую часть 1 февраля. К настоящему моменту инфляция стала более предсказуемой. Перенос индексации с февраля на январь означает, что пенсии вырастут раньше, а пожилые граждане будут получать высокую выплату не 11, а 12 месяцев.