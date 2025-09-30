Новые размеры страховых пенсий и пособий: как они увеличатся в январе 2026 года

В России в начале 2026 года вновь увеличат страховые выплаты. Так, 1 января пенсии вырастут на 7,6%. Соответствующими данными поделились на официальном сайте Министерства труда России.
В ведомстве анонсировали повышение среднего размера страховых пенсий по старости. С 1 января он увеличится до 27,1 тысячи рублей. Ранее индексация проходила в феврале. Однако, согласно новой схеме, повышения ожидаются 1 января. Размер увеличения выплат будет выше уровня инфляции, уточнили в Минтруде.
Кроме того, добавили в ведомстве, проиндексируют также и социальные пенсии. Надбавки начнут приходить с 1 апреля 2026 года. Размер повышения составит 6,8%.
В Министерстве пояснили, что государство заложило на обеспечение пенсионных выплат, пособий и предоставление мер соцподдержки свыше 18,7 триллиона рублей. Из них 13 триллионов рублей предназначены на пенсии.
Помимо прочего, утверждается в документе, в 2026 году возрастут максимальные суммы страховых пособий. Например, пособия по беременности и родам могут составлять до 955,8 тысячи рублей. При этом размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет для трудоустроенных граждан возрастет до 83 тысяч рублей ежемесячно.
Стоит напомнить, что в середине 2022 года для пенсионеров сделали досрочную прибавку из-за резкого роста цен, вызванного введенными в отношении Москвы санкциями. С 1 января 2025 года пенсии подняли на 7,3%. Однако инфляция оказалась выше — 9,5%. Государство компенсировало недостающую часть 1 февраля. К настоящему моменту инфляция стала более предсказуемой. Перенос индексации с февраля на январь означает, что пенсии вырастут раньше, а пожилые граждане будут получать высокую выплату не 11, а 12 месяцев.
В России также поднимут зарплаты бюджетникам. Ее рост составит более 7,6%. Как утверждается, увеличение зарплат произойдет уже 1 января.
В связи с этим работодателям напомнили об обязанности индексировать оклады сотрудникам. Это должно происходить на регулярной основе. Если зарплату не повышают, сотрудник имеет право обратиться в соответствующие инстанции.