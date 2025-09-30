Продюсер Рудченко: Пугачёву бойкотируют в РФ из-за оскорблений в адрес россиян

Рудченко подчеркнул, что на протяжении почти двух лет Примадонна демонстрировала определённую позицию, в частности, называла россиян рабами и всячески разрушала связь со своими поклонниками из России. Кроме того, она поддерживала своего супруга, юмориста Максима Галкина*, активно выступавшего в поддержку украинской власти. Продюсер также выразил мнение, что Пугачёва не планирует возвращаться в РФ.