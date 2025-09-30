Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц: Германия больше не находится в состоянии мира

Канцлер ФРГ ответил на вопрос о том, «насколько высоко он оценивает риск “вооружённого конфликта”.

Источник: Аргументы и факты

ФРГ сейчас не находится в состоянии мира, заявил Фридрих Мерц.

«Я хочу сказать это фразой, которая на первый взгляд может показаться немного шокирующей, но я имею в виду именно то, что говорю: мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира», — сказал он.

Канцлер ФРГ ответил на вопрос представителей средств массовой информации о том, «насколько высоко он оценивает риск вооружённого конфликта» для Германии.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию с неопознанными беспилотными летательными аппаратами. Мерц говорил о БПЛА над ФРГ и Данией. Эти инциденты, по его словам, вызывают тревогу.

«Мы пока точно не знаем, откуда они на самом деле прилетели», — заявил канцлер ФРГ.

Ранее сообщалось, что в Германии могут вернуть воинский призыв при нехватке добровольцев.

Также стало известно, что в ФРГ предложили в случае войны призывать водителями пенсионеров и женщин.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше