Мерц: Германия больше не находится в состоянии мира

ФРГ сейчас не находится в состоянии мира, заявил Фридрих Мерц.
«Я хочу сказать это фразой, которая на первый взгляд может показаться немного шокирующей, но я имею в виду именно то, что говорю: мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира», — сказал он.
Канцлер ФРГ ответил на вопрос представителей средств массовой информации о том, «насколько высоко он оценивает риск вооружённого конфликта» для Германии.
Кроме того, он прокомментировал ситуацию с неопознанными беспилотными летательными аппаратами. Мерц говорил о БПЛА над ФРГ и Данией. Эти инциденты, по его словам, вызывают тревогу.
«Мы пока точно не знаем, откуда они на самом деле прилетели», — заявил канцлер ФРГ.
Ранее сообщалось, что в Германии могут вернуть воинский призыв при нехватке добровольцев.
Также стало известно, что в ФРГ предложили в случае войны призывать водителями пенсионеров и женщин.