В Воронеже полиция заинтересовалась подростком, включившим рэп на могиле солдат

В Воронеже полиция начала проверку по факту акта вандализма в одном из скверов города, где подросток залез на плиту с перечнем погибших и включил американский рэп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

Ранее в Telegram-канале очевидцы рассказали о действиях несовершеннолетнего. По словам местных жителей, подросток встал на плиту Братской могилы, включил музыку, снял происходящее на видео, а затем выложил в соцсетях.

«По данному факту сообщений в полицию не поступало, однако проведем проверку по данной видеозаписи, будет дана правовая оценка», — прокомментировали инцидент в полиции.

Ранее сообщалось о похожем случае в Ростовской области. Там вандалы осквернили на кладбище в хуторе Лагутники мемориал героям специальной военной операции.

Возмущенные местные жители рассказали, что неизвестные похитили колокол с мемориала.