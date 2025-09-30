Польша распродает списанные советские истребители-бомбардировщики Су-22

На данный момент в Польше остаются в летном состоянии 12 таких самолетов, их дальнейшая судьба пока не определена. Ранее на аэродроме в Свидвине находились 14 Су-22М4, которые, несмотря на имеющийся ресурс налета, исчерпали свой календарный ресурс. Эти самолеты использовались в качестве доноров запчастей для поддержания в рабочем состоянии оставшихся летающих машин. Сообщается, что три из этих самолетов уже были безвозмездно переданы Министерством обороны, говорится в сообщении.