Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Макринская рассказала о теплых чувствах к Тиграну Кеосаяну: о чем она сожалеет после смерти режиссера

Passion: Актриса Макринская призналась, что навещала Кеосаяна в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 26 сентября, в больнице скончался известный режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. В Москве состоялась церемония прощания с актером. Уже после смерти Тиграна Кеосаяна телеведущая Валерия Макринская призналась в теплых чувствах к режиссеру. Актриса также сообщила, что навещала режиссера в больнице. Ее слова процитировал портал Passion.

Актриса рассказала о тесной дружбе с Тиграном Кеосаяном. По ее словам, у них периодически возникали споры из-за различия точек зрения. Сейчас телеведущая очень об этом жалеет, поделилась она.

«Я думала, что ты выкарабкаешься, что вопреки прогнозам проснешься, и как-то шаг за шагом, день за днем, вернешься… Сидя рядом с тобой в палате, рассказывая о какой-то жизни там, за пределами больницы, — говорила: “Тигран, давай, очнись, ну бывали же случаи в медицине… Руки теплые, дышишь. Значит — живой”. И это вселяло надежду», — рассказала Валерия Макринская.

После церемонии прощания вдова Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян опубликовала теплое видео об их семейной жизни. На кадрах супруг журналистки предстает также и режиссером, трудящимся на съемках.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше