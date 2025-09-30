Актриса Макринская рассказала о теплых чувствах к Тиграну Кеосаяну: о чем она сожалеет после смерти режиссера

«Я думала, что ты выкарабкаешься, что вопреки прогнозам проснешься, и как-то шаг за шагом, день за днем, вернешься… Сидя рядом с тобой в палате, рассказывая о какой-то жизни там, за пределами больницы, — говорила: “Тигран, давай, очнись, ну бывали же случаи в медицине… Руки теплые, дышишь. Значит — живой”. И это вселяло надежду», — рассказала Валерия Макринская.