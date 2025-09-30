В поисках свободы китаец добровольно стал бездомным

А ранее в Тюменской области появился уникальный туристический продукт — трёхдневный дауншифтинг-тур, в рамках которого обеспеченные люди смогут испытать на себе жизнь бездомного. В рамках тура участники проведут три дня, «живя как бездомные»: они будут спать на теплотрассе или картонке, питаться подаянием или добывать еду самостоятельно, а также пытаться заработать на жизнь. В будущем тур будет доступен и для представителей среднего класса, стремящихся к новому опыту.