Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака

Голливудская актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан приняли решение о расставании после 19 лет совместной жизни. Об этом 29 сентября сообщает портал TMZ со ссылкой на собственные источники. По информации издания, пара перестала жить вместе еще с начала лета 2025 года. Кидман и Урбан поженились в 2006 году, у них двое детей — дочери в возрасте 14 и 17 лет.