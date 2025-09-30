В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату для педагогов ко Дню учителя

«Речь идёт об установлении для всех педагогических работников, включая тех, кто трудится в сфере дополнительного образования, ежегодной денежной выплаты в размере базового оклада ко Дню учителя. Ее цель — дать возможность каждому педагогу ощутить себя по-настоящему значимым в свой праздник, подчеркнув его ключевую роль в формировании будущего России», — сказано в документе.