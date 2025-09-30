В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату для педагогов ко Дню учителя

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести в России ежегодную выплату для педагогических работников ко Дню учителя в размере базового оклада, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Речь идёт об установлении для всех педагогических работников, включая тех, кто трудится в сфере дополнительного образования, ежегодной денежной выплаты в размере базового оклада ко Дню учителя. Ее цель — дать возможность каждому педагогу ощутить себя по-настоящему значимым в свой праздник, подчеркнув его ключевую роль в формировании будущего России», — сказано в документе.
Отмечается, что такой шаг не только окажет материальную поддержку, но и послужит укреплению авторитета педагогической профессии и будет способствовать сохранению кадрового потенциала в образовательной сфере.
«Давайте будем честны: скромные зарплаты многих педагогов — это реальность. Такая выплата станет весомой помощью, особенно в преддверии учебного года. Но помимо приятного финансового подарка, это жест, который скажет каждому учителю: “Ваш труд уникален, ваша роль — ключевая. Государство видит и ценит вас”, — пояснил РИА Новости Чернышов.