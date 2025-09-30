Ричмонд
В аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя ввели ограничения на полёты

План «Ковёр» ввели в воздушных гаванях Калуги, Краснодара и Ставрополя. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Ранее атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины была отражена над территорией Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В Белгородском районе в посёлке Майский после падения обломков от сбитого БПЛА произошёл пожар в хозпостройке. Возгорание ликвидировано пожарными расчётами.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

