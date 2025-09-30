В аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя ввели ограничения на полёты

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.
Ранее атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины была отражена над территорией Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В Белгородском районе в посёлке Майский после падения обломков от сбитого БПЛА произошёл пожар в хозпостройке. Возгорание ликвидировано пожарными расчётами.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше