В России могут утвердить каждое 31 декабря нерабочим днем: сколько будет длиться ежегодный отдых

В России планируют официально сделать 31 декабря выходным днем. Для этого могут, к примеру, регулярно переносить нерабочий день с 8 января. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов в диалоге с ТАСС.
Парламентарий пояснил, что сейчас установление 31 декабря нерабочим днем происходит «в ручном режиме». В этом году последний день вновь объявлен выходным за счет переноса. В таком случае россияне каждый год смогут отдыхать с 31 декабря по 7 января.
«Задача — сделать так, чтобы 31 декабря всегда был выходным днем. Предлагаю, чтобы не нарушать баланса выходных, праздничных и рабочих дней, например, 8 января сделать рабочим», — уточнил Ярослав Нилов.
