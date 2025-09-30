В России могут утвердить каждое 31 декабря нерабочим днем: сколько будет длиться ежегодный отдых

Парламентарий пояснил, что сейчас установление 31 декабря нерабочим днем происходит «в ручном режиме». В этом году последний день вновь объявлен выходным за счет переноса. В таком случае россияне каждый год смогут отдыхать с 31 декабря по 7 января.