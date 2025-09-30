Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвис: НАТО не сможет защитить воздушное пространство при конфликте с РФ

На Украине, в ЕС и США «становится всё больше и больше людей, оторванных от реальности».

Источник: Аргументы и факты

Североатлантический альянс не способен защитить своё воздушное пространство в случае вооружённого конфликта с Российской Федерацией, заявил подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

Он уточнил, что в НАТО признали, что у альянса «вероятно, есть пять процентов от того, что потребуется для защиты собственного воздушного пространства» в случае такого конфликта.

«Не делайте глупостей, которые потенциально могут привести к войне», — сказал Дэвис.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, на Украине, в ЕС и США «становится всё больше и больше людей, оторванных от реальности».

Ранее Дэвис заявил, что Запад и Киев абсолютно оторваны от реальности, в связи с этим украинская сторона проигрывает в конфликте.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше