Североатлантический альянс не способен защитить своё воздушное пространство в случае вооружённого конфликта с Российской Федерацией, заявил подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что в НАТО признали, что у альянса «вероятно, есть пять процентов от того, что потребуется для защиты собственного воздушного пространства» в случае такого конфликта.
«Не делайте глупостей, которые потенциально могут привести к войне», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По его словам, на Украине, в ЕС и США «становится всё больше и больше людей, оторванных от реальности».
Ранее Дэвис заявил, что Запад и Киев абсолютно оторваны от реальности, в связи с этим украинская сторона проигрывает в конфликте.