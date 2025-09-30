Суд арестовал имущество судьи Верховного суда в отставке Момотова

Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с Виктором Момотовым. Он получил незаконную выгоду за счёт бюджета Краснодара, взыскав свыше 100 миллионов рублей, а также не уплатил налоги на сумму более 500 миллионов рублей. А 26 сентября высшая квалификационная коллегия судей России досрочно прекратила полномочия Виктора Момотова. Основанием для отставки стало письменное заявление самого Момотова. При этом ВККС указала, что прекращение полномочий произведено в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи.