Швеция опровергла заявление Киева о поставках на Украину истребителей JAS 39 Gripen

Заместитель главы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявил о якобы скорых поставках Киеву шведских самолетов-истребителей JAS 39 Gripen. Однако в Стокгольме опровергли сделанный анонс. Согласно информации от местного Минобороны, запрос об отправке истребителей еще только рассматривается, пишет Expressen.
Так, по уточненным данным, в Швеции еще не приняли решение по самолетам для Украины. Такая возможность находится на рассмотрении, в правительстве не дали согласия на поставки, как ранее утверждали в Киеве.
«Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу», — процитировало издание.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о возможных поставках американских Tomahawk Киеву. Он подчеркнул, что в Кремле анализируют эту информацию.