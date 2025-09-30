Ричмонд
Швеция опровергла заявление Киева о поставках на Украину истребителей JAS 39 Gripen

Минобороны Швеции опровергло заявление Киева об отправке истребителей Gripen.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель главы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявил о якобы скорых поставках Киеву шведских самолетов-истребителей JAS 39 Gripen. Однако в Стокгольме опровергли сделанный анонс. Согласно информации от местного Минобороны, запрос об отправке истребителей еще только рассматривается, пишет Expressen.

Так, по уточненным данным, в Швеции еще не приняли решение по самолетам для Украины. Такая возможность находится на рассмотрении, в правительстве не дали согласия на поставки, как ранее утверждали в Киеве.

«Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу», — процитировало издание.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о возможных поставках американских Tomahawk Киеву. Он подчеркнул, что в Кремле анализируют эту информацию.

