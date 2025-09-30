Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 30 сентября 2025

В Иркутске потеплеет до +7 градусов 30 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 30 сентября 2025 года удивит горожан своим контрастом. Так, по информации Иркутского Гидрометцентра, днем потеплеет до +7 градусов. И это после ночных заморозков и снега!

Погода в Иркутске 30 сентября 2025 года.

— Утром облачно, умеренный дождь, переходящий в мокрый снег. Днем переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 5−10 м/с, — поделились метеорологи.

А вот по области даже днем рискует сохранится минусовая температура. Правда, если выглянет солнце, то столбик термометра поднимется до +3…+8 градусов.