Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 30 сентября 2025

Погода в Иркутске 30 сентября 2025 года удивит горожан своим контрастом. Так, по информации Иркутского Гидрометцентра, днем потеплеет до +7 градусов. И это после ночных заморозков и снега!
— Утром облачно, умеренный дождь, переходящий в мокрый снег. Днем переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 5−10 м/с, — поделились метеорологи.
А вот по области даже днем рискует сохранится минусовая температура. Правда, если выглянет солнце, то столбик термометра поднимется до +3…+8 градусов.