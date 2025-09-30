В ГД рассказали, чем грозит несвоевременная передача показаний счетчиков

«Сегодня вопрос своевременной передачи показаний приборов учёта напрямую касается кошелька каждой семьи. Штрафов за несвоевременную передачу не предусмотрено, однако действующее законодательство чётко определяет порядок начислений. В течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчёт производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов. В отдельных случаях применяются и повышающие коэффициенты. Поэтому нерадивое отношение к передаче показаний может обернуться существенными переплатами», — сказал Якубовский.