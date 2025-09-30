Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы экс-судьи Верховного суда

Судья Верховного суда в отставке Виктор Момотов может лишиться активов стоимостью в девять миллиардов рублей. Суд в Москве уже наложил арест на всё его имущество. Та же мера принята в отношении ещё 22 связанных с ним лиц. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.