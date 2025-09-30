Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы экс-судьи Верховного суда

Суд в Москве арестовал имущество экс-главы Совета судей Виктора Момотова.

Источник: Комсомольская правда

Судья Верховного суда в отставке Виктор Момотов может лишиться активов стоимостью в девять миллиардов рублей. Суд в Москве уже наложил арест на всё его имущество. Та же мера принята в отношении ещё 22 связанных с ним лиц. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Дело Виктора Момотова связано с иском Генпрокуратуры. В соответствии с заявлением, требуется обратить в доход государства незаконно приобретенные активы экс-главы Совета судей.

«Суд принял обеспечительные меры и наложил арест на все имущество Момотова, его матери и еще 21 аффилированного с ним лица, включая его компаньонов Андрея и Ивана Марченко», — рассказал собеседник агентства.

Виктор Момотов 27 сентября подал в отставку. Его освободили от должности главы Совета судей и судьи Верховного суда России.