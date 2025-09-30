Губернатор Камчатки поручил добавить авиарейсы во Владивосток и Хабаровск

Было поручено подготовить комплексное решение: обсудить с авиакомпаниями увеличение частоты полетов, а также расширить программу субсидирования авиабилетов на 2026 год. Особое внимание глава региона попросил уделить январскому периоду, который обычно не попадает в программу льготных перелетов, хотя спрос в это время очень высок.