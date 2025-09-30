Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Камчатки поручил добавить авиарейсы во Владивосток и Хабаровск

Популярность этих направлений очень высока.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поставил задачу увеличить количество авиарейсов из Петропавловска-Камчатского во Владивосток и Хабаровск. Это необходимо, чтобы решить проблему с нехваткой билетов, которая стала серьезной для жителей региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Популярность этих направлений очень высока. Все льготные авиабилеты, которые продавались на осенне-зимний период, были раскуплены очень быстро. Губернатор отметил, что нельзя просто констатировать дефицит, а нужно системно решать эту проблему, повышая доступность авиаперелетов.

Было поручено подготовить комплексное решение: обсудить с авиакомпаниями увеличение частоты полетов, а также расширить программу субсидирования авиабилетов на 2026 год. Особое внимание глава региона попросил уделить январскому периоду, который обычно не попадает в программу льготных перелетов, хотя спрос в это время очень высок.

Как сообщили в министерстве транспорта края, в начале октября в продажу поступят дополнительные льготные билеты на ноябрь и декабрь. Напомним, что программа субсидируемых перелетов на Камчатке действует по инициативе губернатора. Благодаря ей в перечень льготных маршрутов впервые был включен рейс до Владивостока.

До конца этого года камчатские авиакомпании планируют реализовать около 11,5 тысячи льготных билетов. Рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше