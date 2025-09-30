Секрет безопасных тренировок: Life.ru узнал главные ошибки россиян в фитнес-зале

Отметим, что оставаться здоровыми можно и без посещения фитнес-клубов. В СССР не было персональных тренеров и модных студий йоги, зато была система, которая работала как швейцарские часы. Целая страна начинала утро с зарядки, прерывала рабочий день на производственную гимнастику и проводила выходные в походах. Ранее Life.ru писал о практиках советских людей, которые было бы неплохо внедрить в жизнь современных россиян.