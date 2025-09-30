Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарплаты бюджетников повысят на 7,6% в 2026 году

Зарплаты бюджетников в России повысят на 7,6% с 1 января 2026 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Зарплаты отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений в России планируют повысить с 1 января 2026 года на 7,6%, выяснило РИА Новости.

Проект федерального бюджета на 2026−2028 годы правительство России в понедельник внесло в Госдуму.

Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных госучреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки планируют проиндексировать с 1 января 2026 года на 7,6%. В 2027 году размер индексации для этих категорий работников, как ожидается, составит 8% с 1 января, а в 2028 году — 7,3%.