Отопление запустили уже в пяти районах Хабаровского края

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, огромное значение для прохождения отопительного сезона имело и то, как был проведен завоз топлива в северные районы. В этом году власти завершили его раньше запланированных сроков. Уже завершены поставки топлива в районы и округа края с ограниченными сроками доставки грузов. Туда в соответствии с планом доставлен стратегический запас топлива — 11,3 тысячи тонн угля и 21,9 тысячи тонн нефтепродуктов. Оставшиеся 1,3 тысячи тонн дизельного топлива и мазута будут поставлены автотранспортом в поселения северных территорий в течение прохождения отопительного периода.