Отопление запустили уже в пяти районах Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается запуск тепла в муниципальных образованиях. Отапливать жилые дома, предприятия и учреждения начали уже в 5 муниципальных районах: в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Ульчском, а также в Охотском округе. Таким образом, в регионе запущено 83 котельные из 401 — 20,7%, сообщает ИА AmurMedia.
— В северной части края отопительный сезон наступает, как правило, до конца сентября. В центральной — отапливать начинают в первой декаде октября, а на юге региона отопительный период часто стартует на пару недель позже. По законодательству, отопительный период должен начинаться, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов и ниже. Включение системы отопления проходит по графику, составленному теплоснабжающей организацией и утвержденному органом местного самоуправления. Суммарное время, необходимое для начала подачи тепла всем подготовленным потребителям, не должно превышать пяти суток, — рассказали в ведомстве.
В первую очередь включаются системы отопления в детских и лечебных учреждениях, затем — в жилых домах, учебных заведениях и административных зданиях. В последнюю очередь подключают промышленные предприятия, склады, гаражи и прочие строения.
В ведомстве напомнили, что в настоящее время комплекс мероприятий по подготовке к зиме выполнен в среднем на 95%. Произведен капремонт 570 трансформаторных подстанций и 145 дизель-генераторов. Подготовлено 376 котельных. Отремонтировано более 60 км теплотрасс, более 36 км водопровода, почти 20 км канализационных сетей и 205 км линий электропередачи. Опрессовано почти 98% теплотрасс. Промыто почти 1,3 тыс. км теплотрасс, 675 км водопровода и 430 км канализационных сетей. Практически завершена выдача паспортов готовности жилищного фонда (99,7%). Выдаются паспорта готовности на котельные. Уже выдано 239 таких паспортов или 60%.
— Для подготовки объектов 13 муниципальных образований из краевого бюджета выделено 169,4 млн рублей на реализацию 30 мероприятий. Среди них капремонт котельного оборудования и сетей, приобретение резервных дизельных и газопоршневых агрегатов. К примеру, в поселке Высокогорный Ванинского района на котельной № 1, которая пострадала во время пожара в феврале этого года, проведен капремонт с заменой всего отопительного оборудования. Выполнена замена пяти котлов КВм-2,5 МВт, 5 дымососов, 5 циклонов, насосной группы (4 насоса), произведена замена системы шлакозолоудаления, в высокой степени готовности находится монтаж кровельного покрытия. 50 млн рублей на эти цели было предоставлено из краевого бюджета по решению губернатора края, — отметили в краевом минЖКХ.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, огромное значение для прохождения отопительного сезона имело и то, как был проведен завоз топлива в северные районы. В этом году власти завершили его раньше запланированных сроков. Уже завершены поставки топлива в районы и округа края с ограниченными сроками доставки грузов. Туда в соответствии с планом доставлен стратегический запас топлива — 11,3 тысячи тонн угля и 21,9 тысячи тонн нефтепродуктов. Оставшиеся 1,3 тысячи тонн дизельного топлива и мазута будут поставлены автотранспортом в поселения северных территорий в течение прохождения отопительного периода.