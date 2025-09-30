Во Владивостоке возобновлена подача воды после масштабной аварии

В свою очередь прокуратура уже начала проверку по факту аварии. Надзорный орган контролирует не только ход восстановительных работ, но и процесс перерасчёта платы за неоказанные услуги. В рамках проверки также будет дана правовая оценка законности строительных работ, проводившихся в районе повреждённого участка трубы.