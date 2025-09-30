Во Владивостоке возобновлена подача воды после масштабной аварии

Крупная авария на трубопроводе холодного водоснабжения во Владивостоке ликвидирована. Напомним, инцидент произошёл днём 29 сентября в районе Некрасовской, 50А. По предварительным данным, при проведении геодезических буровых работ была повреждена водопроводная линия. Без холодной воды остались свыше 50 тысяч горожан, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным пресс-службы Примводоканала, аварийные службы оперативно приступили к устранению последствий. Работы завершились к шести утра 30 сентября. После завершения восстановительных мероприятий началось поэтапное заполнение системы водой. Ожидается, что подача воды в квартиры жителей начнётся приблизительно с 8 до 9 утра.
В свою очередь прокуратура уже начала проверку по факту аварии. Надзорный орган контролирует не только ход восстановительных работ, но и процесс перерасчёта платы за неоказанные услуги. В рамках проверки также будет дана правовая оценка законности строительных работ, проводившихся в районе повреждённого участка трубы.
Напомним, на этой неделе во Владивостоке запланированы масштабные отключения воды из-за профилактических и ремонтных работ на водопроводных сетях. Жителям рекомендуется заранее подготовиться к временным неудобствам и следить за информацией от коммунальных служб.