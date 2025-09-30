Ричмонд
ИИ помогает казахстанским военнослужащим бороться со стрессом

Минобороны Казахстана запустило Telegram-бота AI-sulu на базе искусственного интеллекта, сообщает интернет-портал El.kz.

Источник: EL.kz

Сервис создан для того, чтобы помогать военнослужащим и их семьям справляться со стрессом, предлагая поддержку в любой момент.

Цифровой консультант доступен на казахском и русском языках, работает анонимно и круглосуточно. AI-sulu не заменяет живого психолога, но способен стать первой линией помощи: выслушать, дать подсказку и направить к нужным ресурсам.

В Минобороны отметили, что психологическое здоровье является ключевым элементом боевой готовности армии. Эффективная работа с военнослужащими и их семьями укрепляет моральный дух и обеспечивает стабильность в войсках.

Ранее, в мае 2025 года, Национальная гвардия Казахстана представила систему адаптивного психологического тестирования. С помощью ИИ будут выявлять психологические проблемы военнослужащих, а данные системы будут храниться локально на серверах воинских частей для безопасности.