Россиян предупредили о последствиях несвоевременной передачи показаний счетчиков

В течение первых трёх месяцев отсутствия актуальных данных плата за коммунальные ресурсы начисляется исходя из среднемесячного объёма потребления квартиры за предыдущий шестимесячный период. Если же показания не передаются более трёх месяцев, расчёт производится по установленным нормативам потребления, которые, как правило, существенно превышают реальный объём использования услуг. В некоторых случаях к таким начислениям могут применяться и повышающие коэффициенты, что ещё больше увеличит итоговую сумму в квитанции.