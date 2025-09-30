Россиян предупредили о последствиях несвоевременной передачи показаний счетчиков

Депутат Государственной думы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предупредил граждан о возможных значительных переплатах за коммунальные услуги, связанных с несвоевременной передачей показаний индивидуальных приборов учёта. Как пояснил РИА Новости парламентарий, хотя прямых штрафов за это не предусмотрено, действующий регламент начислений может привести к нежелательным финансовым последствиям для собственников и нанимателей жилья.
В течение первых трёх месяцев отсутствия актуальных данных плата за коммунальные ресурсы начисляется исходя из среднемесячного объёма потребления квартиры за предыдущий шестимесячный период. Если же показания не передаются более трёх месяцев, расчёт производится по установленным нормативам потребления, которые, как правило, существенно превышают реальный объём использования услуг. В некоторых случаях к таким начислениям могут применяться и повышающие коэффициенты, что ещё больше увеличит итоговую сумму в квитанции.
Якубовский подчеркнул, что жители России имеют право на последующий перерасчёт. Управляющая организация обязана скорректировать начисления после того, как актуальные показания счетчиков будут предоставлены. Тем не менее, на период до перерасчёта средства будут временно изъяты из семейного бюджета, что создаёт риск финансовых потерь.
Во избежание подобных ситуаций парламентарий рекомендовал ответственно подходить к срокам передачи показаний, используя для этого удобные электронные сервисы, такие как портал «Госуслуги», мобильные приложения ресурсоснабжающих компаний, либо обращаясь непосредственно в управляющую организацию.
