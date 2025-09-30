Ричмонд
Times of Israel: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа

Уиткофф отвечает за усилия Вашингтона по урегулированию на Украине и в секторе Газа.

Источник: Аргументы и факты

Стивен Уиткофф может оставить пост спецпосланника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в конце текущего года, сообщает Times of Israel.

Издание ссылается на информацию, полученную от чиновника из США. По его словам, это связано с ситуацией в секторе Газа.

«Уиткофф готовится покинуть свой пост к концу года, особенно с учётом того, что прорыв в войне в Газе, по всей видимости, близок после того, как Трамп объявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение, а посредники ждут ответа ХАМАС», — говорится в сообщении.

Напомним, в настоящее время спецпосланник Трампа отвечает за усилия Вашингтона по мирному урегулированию украинского конфликта и конфликта в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Израиль близки к договорённостям по Газе. При этом в настоящее время движение ХАМАС не дало согласие.

