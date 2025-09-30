Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банки не хотят выдавать россиянам кредиты: в чём дело

Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в августе 2025 года достигла 74,1%, что на 4,7% выше показателя прошлого года.

Источник: ДЕЙТА

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй, передает ИА DEITA.RU.

По сравнению с июлем, когда этот показатель составлял 75,9%, уровень отказов немного снизился, тогда как весной он поднимался до 77,3%.

Основным фактором такого тренда является жесткая денежно-кредитная политика Банка России, направленная на снижение рисков перегрева потребительского кредитования, объясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Регулятор усилил макропруденциальные требования, особенно в части расчета показателя долговой нагрузки. В ответ банки стараются минимизировать риски, отдавая предпочтение заемщикам с устойчивой кредитной историей и уровнем ПДН не выше 50%, отметил эксперт.

Значительное влияние оказывает также общее замедление роста доходов населения на фоне сохраняющихся высоких процентных ставок, что делает часть потенциальных заемщиков неплатежеспособными, добавил Чернов.

Снижение доли отказов в последние месяцы аналитик рассматривает как первые признаки адаптации рынка к новым условиям. Тем не менее, он считает маловероятным существенное упрощение доступа к кредитам, пока ключевая ставка остается высокой.

В базовом сценарии в ближайшие кварталы доля отказов будет колебаться в пределах 72−75% и постепенно снижаться только при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики и стабилизации доходов населения.

«В итоге рынок потребительского кредитования сохранит избирательность, а основную поддержку спроса будут оказывать сегменты ипотечных и целевых государственных программ», — подытожил аналитик.