Банки не хотят выдавать россиянам кредиты: в чём дело

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй, передает ИА DEITA.RU.
По сравнению с июлем, когда этот показатель составлял 75,9%, уровень отказов немного снизился, тогда как весной он поднимался до 77,3%.
Основным фактором такого тренда является жесткая денежно-кредитная политика Банка России, направленная на снижение рисков перегрева потребительского кредитования, объясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Регулятор усилил макропруденциальные требования, особенно в части расчета показателя долговой нагрузки. В ответ банки стараются минимизировать риски, отдавая предпочтение заемщикам с устойчивой кредитной историей и уровнем ПДН не выше 50%, отметил эксперт.
Значительное влияние оказывает также общее замедление роста доходов населения на фоне сохраняющихся высоких процентных ставок, что делает часть потенциальных заемщиков неплатежеспособными, добавил Чернов.
Снижение доли отказов в последние месяцы аналитик рассматривает как первые признаки адаптации рынка к новым условиям. Тем не менее, он считает маловероятным существенное упрощение доступа к кредитам, пока ключевая ставка остается высокой.
В базовом сценарии в ближайшие кварталы доля отказов будет колебаться в пределах 72−75% и постепенно снижаться только при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики и стабилизации доходов населения.
«В итоге рынок потребительского кредитования сохранит избирательность, а основную поддержку спроса будут оказывать сегменты ипотечных и целевых государственных программ», — подытожил аналитик.