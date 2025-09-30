В США рассказали о планах Уиткоффа: продолжит ли он выполнять обязанности спецпосланника Трампа

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф может вскоре покинуть свой пост. Он намерен сложить полномочия в конце 2025 года, пишет Times of Israel.
Собеседник газеты заявил, что в израильско-палестинском конфликте наблюдаются существенные перемены. Это, в том числе, заслуга и Стива Уиткоффа. В связи с таким прорывом спецпосланник на Ближнем Востоке может сложить полномочия.
«Уиткофф готовится покинуть свой пост к концу года, особенно с учетом того, что прорыв в войне в Газе, по всей видимости, близок после того, как Трамп объявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение, а посредники ждут ответа ХАМАС», — рассказал источник.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении мирно завершить конфликт в Газе. Он выразил надежду на подписание сделки на переговорах 29 сентября. Сейчас стороны ожидают решения ХАМАС.