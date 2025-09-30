Фонтаны перестанут работать во Владивостоке с 1 октября

С 1 октября фонтаны Владивостока завершают свой сезон и будут отключены. Специалисты муниципального предприятия «ВПЭС» начинают ежегодную работу по их консервации на зиму. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Во вторник, 30 сентября, — последний день, когда можно увидеть в работе фонтаны и водопады в кампусе ДВФУ на острове Русский, на улице Адмирала Фокина и на набережной Спортивной гавани.
Уже со среды, 1 октября, команды специалистов приступят к демонтажу насосов, фильтров и другого технического оборудования. Всё оно будет тщательно осмотрено, отремонтировано при необходимости и отправлено на хранение в специально подготовленные помещения. Эта плановая профилактика необходима для того, чтобы в следующем сезоне фонтаны снова заработали в полную силу без сбоев.
Горожанам и гостям Владивостока предлагается с пониманием отнестись к этим временным неудобствам. Традиционное отключение фонтанов помогает сохранить сложные инженерные системы и гарантирует, что будущей весной они снова станут украшением города.