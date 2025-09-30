Фонтаны перестанут работать во Владивостоке с 1 октября

Уже со среды, 1 октября, команды специалистов приступят к демонтажу насосов, фильтров и другого технического оборудования. Всё оно будет тщательно осмотрено, отремонтировано при необходимости и отправлено на хранение в специально подготовленные помещения. Эта плановая профилактика необходима для того, чтобы в следующем сезоне фонтаны снова заработали в полную силу без сбоев.