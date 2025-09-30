Политолог Рар: Франция вмешивается в выборы в Молдавии для расширения НАТО

Рар отметил, что цели Парижа в этом регионе ясны: усиление геополитического влияния, противостояние с Россией и подготовка к дальнейшему расширению Североатлантического альянса. Политолог подчеркнул, что французские спецслужбы имеют сильные связи в Румынии, как франкоязычной стране, и часто вмешиваются во внутренние дела как Румынии, так и Молдавии, передает издание «Взгляд».