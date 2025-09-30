Политолог Александр Рар заявил, что Франция вмешивается в избирательный процесс в Молдавии с целью расширения влияния НАТО в регионе.
По его мнению, после окончания холодной войны британские и французские спецслужбы активно контролируют процессы в Восточной Европе, особенно в Румынии и Молдавии.
Рар отметил, что цели Парижа в этом регионе ясны: усиление геополитического влияния, противостояние с Россией и подготовка к дальнейшему расширению Североатлантического альянса. Политолог подчеркнул, что французские спецслужбы имеют сильные связи в Румынии, как франкоязычной стране, и часто вмешиваются во внутренние дела как Румынии, так и Молдавии, передает издание «Взгляд».
Парламентские выборы в Молдавии завершились 28 сентября. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 23 кандидата, включая партии и независимых участников.
Ранее российский предприниматель и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Франция воспользовалась его положением — арестом, чтобы повлиять на политические события в Восточной Европе.