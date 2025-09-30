«СКА-Хабаровск» разгромил соперников и приблизился к золоту ЮФЛ ДВ

«Вся игра прошла под нашим контролем. Конечно, в начале была нервозность, потому что соперник пытался прессинговать. В итоге победили и дали, как обычно, поиграть большой группе футболистов, чтобы развивались», — сказал главный тренер U16 Иван Пузан.