«СКА-Хабаровск» разгромил соперников и приблизился к золоту ЮФЛ ДВ

Юношеская футбольная лига Дальнего Востока выходит на финишную прямую. На старте последней недели турнира хабаровские армейцы уверенно обыграли «Динамо-Владивосток» и укрепили позиции в турнирной таблице. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На стадионе имени Ленина в младшей возрастной категории (до 16 лет) «СКА-Хабаровск» победил со счетом 5:1.
«Вся игра прошла под нашим контролем. Конечно, в начале была нервозность, потому что соперник пытался прессинговать. В итоге победили и дали, как обычно, поиграть большой группе футболистов, чтобы развивались», — сказал главный тренер U16 Иван Пузан.
Армейцы уже гарантировали себе минимум второе место. Однако чтобы завоевать «золото», им нужно победить сверстников на Сахалине 5 октября и надеяться на осечку «Динамо-Приморский край», который сыграет 1 октября в Якутске.
Не менее убедительным оказался успех хабаровчан и в старшей возрастной группе (до 18 лет). «СКА-Хабаровск U18» выиграл 4:1 у «Динамо-Владивосток».
«Я сегодня видел на поле настоящих мужиков! Большие молодцы. Я сегодня получил удовольствие от игры. Это лучший матч в сезоне», — сказал главный тренер команды Александр Сапежников.
Его воспитанники также досрочно обеспечили себе медали. Судьба первого места решится в заключительном туре: хабаровчанам нужно побеждать на Сахалине, иначе шанс на чемпионство получат команды из Владивостока.