В Госдуме признали недостаточными меры по ограничению продажи вейпов: что предложили

В России продолжают бороться с повсеместной продажей вейпов. Действующие ограничительные меры не позволяют существенно сократить распространение устройств. В связи с этим в Госдуме предложили пойти на более серьезные шаги. Об этом рассказал депутат ГД Сергей Леонов в диалоге с ТАСС.
Он подчеркнул, что уже рассматривается проект закона, согласно которому аннулирование лицензий на оптовую, розничную и развозную торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль. Сейчас лицензированию подлежат производство, экспорт и импорт продукции. Депутат назвал внесенную на рассмотрение меру недостаточной.
«Фактически продажа табачной продукции и вейпов не прекратится ни в ларьках на остановках, ни на островках в торговых центрах. Данная мера существенно не ограничит распространение вейпов среди молодежи», — заверил Сергей Леонов.
