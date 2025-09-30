В Госдуме признали недостаточными меры по ограничению продажи вейпов: что предложили

В России продолжают бороться с повсеместной продажей вейпов. Действующие ограничительные меры не позволяют существенно сократить распространение устройств. В связи с этим в Госдуме предложили пойти на более серьезные шаги. Об этом рассказал депутат ГД Сергей Леонов в диалоге с ТАСС.