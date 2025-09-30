Ричмонд
В Госдуме признали недостаточными меры по ограничению продажи вейпов: что предложили

В Госдуме хотят ввести более серьезные меры ограничения распространения вейпов.

Источник: Комсомольская правда

В России продолжают бороться с повсеместной продажей вейпов. Действующие ограничительные меры не позволяют существенно сократить распространение устройств. В связи с этим в Госдуме предложили пойти на более серьезные шаги. Об этом рассказал депутат ГД Сергей Леонов в диалоге с ТАСС.

Он подчеркнул, что уже рассматривается проект закона, согласно которому аннулирование лицензий на оптовую, розничную и развозную торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль. Сейчас лицензированию подлежат производство, экспорт и импорт продукции. Депутат назвал внесенную на рассмотрение меру недостаточной.

«Фактически продажа табачной продукции и вейпов не прекратится ни в ларьках на остановках, ни на островках в торговых центрах. Данная мера существенно не ограничит распространение вейпов среди молодежи», — заверил Сергей Леонов.

В Ленобласти продолжается борьба с распространением суррогатного алкоголя. Так, 29 сентября сотрудники ГИБДД выявили и изъяли свыше 120 литров паленого спиртного.